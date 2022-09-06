Wildberries построит в Волгограде логистический центр за 7 млрд рублей

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Компания Wildberries планирует к 2024 году построить крупнейший логистический центр в Волгограде, общая площадь которого составит 100 000 кв.м, сообщает «АБН». Соответствующее соглашение между мэром Волгограда Владимиром Марченко и генеральным директором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук было подписано 6 сентября. Стоимость проекта составляет порядка 7 млрд рублей.

Логистический комплекс общей площадью в 100 000 квадратных метров планируется возвести в Дзержинском районе Волгограда. Строительство будет продолжаться с 2022 года по 2024 год. Данный объект станет крупнейшим логистическим центром в Волгоградской области, — пишет издание.

По словам гендиректора Wildberries, причиной выбора Волгоградской области для размещения логистического центра стало то, что именно в этом регионе увеличилось в 2,5 раза за последние шесть месяцев количество компаний, сотрудничающих с маркетплейсом.

Ранее сотрудницы Wildberries рассказали о досмотрах в компании. По их словам, досмотры работников на проходной маркетплейса порой напоминают тюремные порядки. Кладовщики раздеваются до белья до и после смены, их вещи проверяют металлодетектором — «как в аэропорту», но иногда эта процедура проходит унизительно. Такие меры в компании приняты для борьбы с воровством. Одна из работниц вспомнила случаи, когда наушники AirPods проносили во рту. Другие же объясняют такие досмотры тем, что иных вариантов просто нет: кто не хочет подвергаться проверке, может лишь уволиться. При этом в трудовом договоре пункта с таким требованием нет.