Wildberries не видит проблем в попытках властей контролировать маркетлейсы Гендиректор Wildberries Бакальчук: мы находимся в постоянном диалоге с властью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Wildberries находится в постоянном диалоге со всеми органами власти, которые принимают участие в создании законов, направленных на регулировании работы маркеплейсов. Об этом NEWS.ru заявила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о том, как она относится к попыткам властей регулировать работу маркетплейсов (приравнять их к торговых сетям, ограничить площади ПВЗ и т.д.).

Мы об этом уже неоднократно говорили, мы находимся в активном диалоге со всеми органами государственной власти, которые принимают участие в создании законов, направленных на регулировании работы маркетплейсов, заявила Бакальчук.

По словам Бакальчук, Wildberries не является маркетплейсом как таковым, но относится к цифровым платформам, которые «и так существуют в рамках правового законодательства РФ». «Мы постоянно на связи с Роспотребнадзром, ФАС, ФНС, Государственной Думой, со всеми министерствами. Сейчас идет работа над тем, чтобы выставить какие-то правовые рамки, ввести новые понятия», – отметила она.

В конце мая в Уфе вынесли приговор сотруднице российского маркетплейса Wildberries, которую обвиняли в краже товаров на сумму 2,4 миллиона рублей при помощи чужих учетных записей, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Отмечается, что женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как сообщили авторы канала, 24-летняя Наталья использовала аккаунты покупателей, когда в работе приложения происходили сбои. Женщина отключала автоматический платеж и заказывала компьютеры, бытовую технику и одежду. Таким образом она воровала товары в течение восьми месяцев.