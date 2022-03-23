Платёжная система Western Union прекратила проведение денежных переводов в России с 24 марта. Как пишет «Коммерсант», с 1 апреля будет приостановлена возможность проведения операций внутри России, компания будет осуществлять только трансграничные переводы.

Решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций, — говорится в сообщении.

Ранее компания сообщила, что все её обязательства перед партнёрами, подрядчиками и клиентами будут выполнены в полном объёме. Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут в любое время доступны для получателей в других странах, за исключением переводов из России в Белоруссию. Отправитель в России, решивший получить возврат перевода, может сделать это в отделениях АО «Почта России».

До этого сообщалось, что Western Union приостанавливает свою работу в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Отмечалось, что прежде чем принять такое решение, компания «провела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон», тщательно оценила внутренние и внешние факторы, а также последствия данного шага для коллег, партнёров и клиентов.