Western Union прекратила денежные переводы в Афганистан

Western Union временно приостановила денежные переводы в Афганистан из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение от 16 августа принято на фоне вывода американских войск из региона, а также захвата власти террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает международный портал MarketWatch.

Отмечается, что в Western Union понимают всю важность сохранения каналов денежных переводов, поэтому продолжат следить за обстановкой в восточной стране. Всех клиентов пообещали своевременно проинформировать в случае потенциальных изменений.

По данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы из-за границы составили около 4% от ВВП Афганистана ($788,9 млн). Общий же размер валового внутреннего продукта страны составил $19,8 млрд.

В конце прошлой недели талибы захватили столицу Афганистана — город Кабул, объявив о контроле над всей территорией страны. В свою очередь президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан.

Ранее стало известно, c какой денежной суммой сбежал из страны экс-глава государства. По словам посланника Афганистана в Таджикистане Мохаммада Захира Агбара, Ашраф Гани захватил с собой $169 млн.