Western Union перестанет осуществлять переводы в России

Платёжная система Western Union с 1 апреля перестанет проводить операции внутри России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании, направленное банкам-партнёрам. В документе говорится, в частности, что данное решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке.

Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме, — отмечается в письме.

В Western Union добавили, что клиенты не смогут отправить перевод внутри России уже 31 марта, а с апреля также нельзя будет получить выплат или возврат. начиная с 24 марта будет снижен лимит внутренних переводов до пяти тысяч рублей.

Отправители, оформившие перевод до 31 марта, в случае, если он не был получен адресатом, смогут вернуть его в отделениях «Почты России» с 1 апреля.

РБК уточняет, что в компании не стали раскрывать объёмы внутрироссийских переводов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк создал новый метод борьбы с мошенниками. Теперь у клиентов появится возможность разрешить родным или близким проверять свои онлайн-переводы. Подключить услугу можно в мобильном приложении. Для этого понадобится согласие клиента и доверенного лица. После совершения операции помощник клиента будет получать уведомление об этом.