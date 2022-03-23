Western Union остановит денежные переводы в России с 24 марта

Платёжная система Western Union 24 марта останавливает проведение денежных переводов в Российской Федерации, возврат перевода возможен в отделениях АО «Почта России». Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, все обязательства компании перед партнёрами, подрядчиками и клиентами будут выполнены в полном объёме.

Отправитель в России, решивший получить возврат перевода, может сделать это в отделениях АО «Почта России», — сообщила Western Union.

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут в любое время доступны для получателей в других странах, за исключением переводов из России в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Western Union приостанавливает свою работу в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Отмечалось, что прежде чем принять такое решение, компания «провела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон», тщательно оценила внутренние и внешние факторы, а также последствия данного шага для коллег, партнёров и клиентов.

До этого стало известно, что финансовая компания American Express приостановила осуществление операций в России и Белоруссии. Отмечается, что выпущенные за границей карты больше не будут работать в банках и банкоматах в России и наоборот. При этом в компании не уточнили, будут ли её кредитные карточки работать на территории Белоруссии.