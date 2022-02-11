WebMoney сообщила о прекращении операций с российскими кошельками

Все операции с российскими кошельками платёжной системы WebMoney становятся недоступны с 11 февраля в связи с отзывом лицензии у Консервативного коммерческого банка, сообщается на сайте сервиса. Отмечается, что все электронные деньги будут выплачены владельцам. В WebMoney назвали отзыв лицензии у ККБ «недружественным шагом» со стороны Центробанка РФ.

В связи с отзывом лицензии у АО Банка «ККБ», Гаранта и расчётного банка Системы по рублёвым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что её Гарант в России действовал в строгом соответствии с законом страны и требованиями регулятора. Там сочли объяснения регулятора о причинах отзыва лицензии у ККБ «надуманными», а в целом действия ЦБ охарактеризовали как «недружественный шаг». В WebMoney заверили, что приложат «все доступные юридические и финансовые усилия», чтобы как можно скорее компенсировать стоимость заблокированных инструментов.

Об отзыве Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка стало известно накануне. По данным ЦБ, расчётный банк платёжной системы WebMoney нарушал требования законодательства, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, и фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность.

В банк назначена временная администрация, выплатой страхового возмещения вкладчикам займётся Агентство по страхованию вкладов.