WebMoney приостановит пополнение и переводы по рублёвым кошелькам

Международная система денежных переводов WebMoney с 7 декабря приостановит операции пополнения и переводы электронных средств платежа на полгода. Ограничения касаются расчётного банка WebMoney — Консервативного коммерческого банка (ККБ). Соответствующее предписание выдал ЦБ РФ. Об этом сообщается на официальном сайте системы денежных переводов.

Предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа сроком на шесть месяцев банк «КББ», являющийся гарантом и расчётным банком WebMoney, получил 6 декабря.

Во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 г. доступными для владельцев P- и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета, — говорится в сообщении WebMoney.

Как сообщили в пресс-службе системы, это предписание Центробанка стало неожиданностью для компании. По мнению представителей WebMoney, серьёзных нарушений, влекущих за собой подобные санкции, компания не совершала.

Существенных нарушений, обосновывающих применение таких жестких мер (обычно это связано с выводом капитала, платежами в адрес недолжных получателей или недостатками в борьбе с недобросовестным использованием), по нашему мнению, у нас нет и не было, — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом подчёркивается, что предписание банком получено и исполнено, несмотря на минимально отведённый срок.

В январе текущего года сервис электронных платежей ЮMoney ограничил операции между физлицами и компаниями-нерезидентами. В декабре 2020 года о подобных же ограничениях сообщал платёжный сервис Qiwi.