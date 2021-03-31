Взять всё да и поделить: станет ли бедных меньше, если «пощипать» богатых

В России, как известно, существует огромная пропасть между богатыми и бедными, а дистанция между нищими и очень обеспеченными людьми ещё больше. Правительство пытается эту проблему решить, но пока не слишком успешно. Пандемия лишь обострила ситуацию. Нищие продолжают беднеть, а миллионеры — богатеть. По мнению экономистов, принципиально важно бороться не с неравенством, а с бедностью. О том, как, — в материале NEWS.ru.

Россия продолжает оставаться чуть ли не чемпионом мира по социальному неравенству. В нашей стране разрыв между богатыми и нищими один из самых высоких в мире, а сама бедность носит массовый характер. Согласно последним данным Росстата, порядка 19 млн человек живёт в относительной нищете: их доход не превышает величину прожиточного минимума (11,6 тысячи рублей). Зарплата половины россиян не превышает 35 тысяч рублей в месяц (понятие медианной зарплаты).

О многом свидетельствуют данные оценки уровня жизни самими жителями РФ. По результатам опроса ВЦИОМа, более трети наших соотечественников (38%) могут позволить себе купить только продукты и одежду, тогда как приобретение крупной бытовой техники для них является проблемой. При этом для 28% затруднительна даже покупка одежды.

Вместе с тем Россия занимает место в первой десятке стран по числу мультимиллионеров — людей с доходом не менее $30 млн. По данным консалтинговой компании Knight Frank, в стране проживает около восьми тысяч людей с высокими доходами — это больше, чем, например, в Швейцарии (7,5 тысячи).

Если следовать простой логике, чтобы сократить разрыв в доходах богатых и бедных, есть два основных пути. Первый — повышать благосостояние непосредственно бедных (переводя их в категорию людей среднего достатка). Второй — «щипать» обеспеченных, забирая у них часть «нажитого непосильным трудом». Это, например, введение прогрессивной шкалы налогообложения, налогов на роскошь, борьба с выводом денег в офшоры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 январе 2021 года в стране действует повышенная ставка НДФЛ в размере 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Правда, эксперты считают, что это не означает введение прогрессивной шкалы налогообложения в чистом виде. Это лишь первый шаг. Например, подоходный налог на заработную плату в Германии варьируется от 14% до 45%, в Финляндии — от 6% до 31,7%, в США — от 10% до 39,6%. При этом во всех этих странах установлен необлагаемый минимум (размер доходов, не облагаемый НДФЛ). В Соединённых Штатах, это, например, $9075. Это примерно 660 тысяч рублей в год или 55 тысяч рублей в месяц.

В России профсоюзы годами бьются за то, чтобы освободить от уплаты подоходного налога людей, зарабатывающих на уровне МРОТ, однако воз и ныне там. НДФЛ в размере 13% платят все (за исключением тех, кто с нового года будет уплачивать 15%) — и те, кто зарабатывает 300 тысяч в месяц, и те, кто получает 12 тысяч рублей.

По мнению экономиста Семёна Новопрудского, принципиально важно бороться не с неравенством, а с бедностью.

Неравенство — неизбежность и норма. Слишком большая разница в ставке НДФЛ для богатых и для бедных приведёт к тому, что богатые разными способами будут скрывать доходы. Кроме адресной поддержки самых бедных (вплоть до возможной отмены НДФЛ для людей с наименьшими доходами — порог этой суммы может обсуждаться), лучший способ борьбы с бедностью — создавать условия для экономического роста и появления новых рабочих мест. И, конечно, надо повышать пособия на детей и пенсии, ведь многодетные семьи и пенсионеры составляют большую часть наибеднейших россиян. Семён Новопрудский экономист экономист

Проблема заключается в том, что предлагаемые в последнее время чиновниками меры по борьбе с бедностью, кажется, имеют своей целью бороться не с нищетой, а с бедными. Чего стоит одна инициатива о лишении детских пособий «подозрительно бедных». «Подозрительно богатые» почему-то подобного внимания со стороны государства не заслуживают. А зря.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известна фраза одного из самых успешных инвесторов в мире Уоррена Баффета. Он как-то признался, что платит налоги меньше всех в своей компании — даже меньше, чем его секретарша и уборщица. По мнению Баффета, налоговая система США стала более удобной для богатых, чем для среднего класса. Судя по размеру подоходного налога, отечественная налоговая система вполне удобна и для российских богачей. Причём в России стоит учитывать ещё один фактор: чем больше у тебя денег, тем больше возможностей не платить налоги.

Как тут не вспомнить роман-эпопею Льва Николаевича. На примере попытки Пьера Безухова построить для своих крестьян школы и устроить больницы Толстой ярко показал, что налог на богатых легко может лечь на плечи холопов.

Однако нельзя не признать, что действующая система налогообложения доходов физлиц достижению социальной справедливости явно не способствует, отмечает профессор ИМЭБ РУДН Жанна Голодова. Она напоминает, что до 2001 года в России действовала реальная прогрессивная шкала налогообложения.

Диапазон ставок сегодня мог бы быть установлен от 10% до 30%. В частности, ставка 15% могла бы применяться в отношении лиц, ежемесячный доход которых превышает 30 тысяч рублей, 20% — при ежемесячном доходе более 50 тысяч, ставка 25% — при ежемесячном доходе более 75 тысяч, а ставка 30% — при ежемесячном доходе более 100 тысяч. Такое существенное повышение налоговой ставки затронуло бы примерно 18% плательщиков НДФЛ, но при этом не менее чем у 35% налогоплательщиков налоговое бремя снизилось бы. Жанна Голодова профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН

По мнению эксперта, обязательным условием должно стать установление необлагаемого уровня доходов (не менее прожиточного минимума), величина которого может быть дифференцированной в зависимости от возраста налогоплательщика и его семейного статуса (одинокий налогоплательщик или состоящий в официальном браке).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другим целесообразным решением профессор видит наличие возможности уплаты налога и представления налоговой отчётности от имени домохозяйства, что особенно выгодно в случае, если один из супругов не работает.

Россия давно готова к введению прогрессивной шкалы налогообложения: в стране имеются достаточные инструменты контроля за её соблюдением, успешно используемые в зарубежной практике. Но к этому не готова группа лоббирующих лиц, — отмечает Голодова.

К сожалению, рост социального неравенства — это не только российская проблема, а общемировая, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, по мере того как на протяжении многих десятков лет количество бедных в мире растёт, число богатых и сверхбогатых остаётся примерно на одном уровне, но при этом увеличиваются их доходы.

Проблема этого перекоса имеет вполне очевидные решения, которые неоднократно публиковались разными организациями типа ООН или МВФ. Это расширение социальных программ, стимулирование роста доходов населения, создание системы «справедливого распределения доходов» через прогрессивную шкалу налогообложения, политику социально ориентированного бизнеса, когда компании часть прибыли направляют на социальные нужды и т. д. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

То есть это комплексная проблема, усилия государства для её решения должны носить многоплановый характер. Впрочем, признаёт эксперт, рост богатства меньшинства за счёт обнищания большинства — это основа функционирования капиталистической экономической системы, в которой мы все сейчас живём.

Уговорить или заставить богатых делиться своими деньгами с бедными (если смотреть на проблему под таким углом) может оказаться нерешаемой задачей, — говорит Деев.

С другой стороны, трансформация налогообложения позволит хоть и незначительно, но всё же сократить дифференциацию граждан по уровню доходов, считает Голодова. Однако, по её словам, оперативно должна решаться не менее важная проблема «ножниц» в уровне доходов по регионам, отраслям и сферам экономики, а также внутри самих организаций.