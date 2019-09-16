В понедельник, 16 сентября, нефть марки Brent сразу после открытия биржи подорожала на 19%, до $71,95 за баррель против $60,22 на закрытии торгов 13 сентября. На 17,4% выросли котировки WTI — до $64,4 доллара против $54,85. Как долго продлится такой ценовой подъём и стоит ли ожидать серьёзного отскока после него — в материале News.ru.

Это рекордный рост стоимости углеводородов после того, как 14 сентября на территории нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco произошёл пожар после серии нападений дронов. Результатом атаки стало сокращение добычи чёрного золота Саудовской Аравией на 5,7 млн баррелей в сутки с прежних 9,8 млн.

Между тем к 7 утра по московскому времени рост стоимости углеводородов замедлился до 10% по североморской нефти и до 9% по техасской. По состоянию на 12:00 мск за бочку Brent предлагали уже $64,86 (+7,71%), а за WTI — $58,72 (+7,15%).

Невозмутимость ОПЕК+

Страны ОПЕК+ констатировали, что данное происшествие не повлечёт никаких неожиданных ситуаций на рынке и они продолжат работать согласно договорённостям. С таким заявлением выступил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никто не менял параметры сделки ОПЕК+. Мы все должны исполнять свои обязательства. Александр Новак министр энергетики России

При этом глава ведомства отметил, что в случае наступления форс-мажоров картель сможет собраться и обговорить иные параметры сделки, если таковые потребуются. Но сейчас это преждевременно, так как нет ясности, когда будут восстановлены нефтяные объекты Saudi Aramco. Однако он подчеркнул, что возможность созыва внеочередного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохраняется, но страны будут следить за ситуацией.

Он допустил, что мировые коммерческие запасы, а не только резервы США могут покрыть возможный дефицит углеводородов. Говоря о возможности увеличения объёмов добычи Россией, министр пояснил, что для начала надо понимать масштаб влияния на объёмы поставок. А в среднесрочной перспективе международных запасов хватит, чтобы покрыть выпадающую из рынка саудовскую нефть.

Постарался успокоить нефтетрейдеров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что на предстоящих переговорах в Анкаре отдельно ситуация с нападением на НПЗ обсуждаться не будет, но допустил, что тема будет затронута в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам.

Переоценка сил

Как пояснил News.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, Эр-Рияд явно переоценил свои силы по возможности восстановить инфраструктуру. По данным Wall Street Journal, королевство планирует 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу. После анализа ситуации выяснилось, что всё намного хуже, чем ожидали эксперты в первое время после атаки.

Если ещё в воскресенье в течение дня появлялась информация о том, что Саудовская Аравия сможет возобновить объёмы экспорта в ближайшее время, то сейчас речь уже идёт о восстановлении 2 млн баррелей потерянного объёма к концу понедельника. Это может быть очередная переоценённость своих сил со стороны саудитов, полное восстановление нефтяной инфраструктуры может растянуться на более длительный срок. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

По его словам, разрешение Дональда Трампа использовать коммерческий запас США для покрытия выпавшего расхода выглядит весьма разумно, если учесть сомнения в реальности цифр отчётов о коммерческих запасах нефти в Америке. В этой связи появился хороший повод привести их в соответствие и при этом заработать.

saudiaramco.com

В свою очередь эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов заявил о том, что Саудовская Аравия очень долгое время мирилась с низкими ценами на нефть и мера по сокращению добычи нефти, как оказалось, утратила прежнюю силу. Необходимо было придумать что-то ещё, чтобы цены на нефть достигли уровня безубыточности в $80 за баррель. В этой связи, считает он, провокация атак дронами на НПЗ Саудовской Аравии оказалась как никогда кстати.

Также смена министра энергетики в Саудовской Аравии, на мой взгляд, является неслучайной. Слишком много совпадений, что неразумно считать случайностью. И хотя повстанцы-хуситы из Йемена взяли на себя ответственность за атаки, тем не менее ситуация остаётся довольно мутной, поскольку США обвиняют в произошедшем Иран. Гайдар Гасанов эксперт Международного финансового центра

Эксперт констатировал, что разворачивать полномасштабную войну в Персидском заливе Эр-Рияду невыгодно, а вот «мелкие» на первый взгляд события вполне приемлемы в текущих условиях. В интересах Саудовской Аравии как можно дольше сохранять интригу по этому вопросу, чтобы создать угрозу дефицита мирового экспорта нефти.

Пока что экспорт нефти, говорит Гасанов, будет продолжаться в штатном режиме, по крайней мере до конца текущей недели из стратегических запасов нефти со стороны Saudi Aramco, но если корпорации не удастся восстановить производственные мощности атакованного завода, то в мировом эквиваленте возможны потери поставок нефти до 155 млн баррелей в месяц. В первую очередь могут пострадать Китай, Индия, а также Индонезия.

Перераспределение рынка

Между тем директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев рассказал News.ru, что в связи с тем, что саудиты уже успели гарантировать Индии сохранение объёмов поставок на текущем уровне — 788 тысяч баррелей в сутки, в ближайшее время подобных заявлений стоит ожидать и в адрес других покупателей.

Сергей Булкин/News.ru

Кроме того, по его оценке, Россия сможет легко компенсировать сокращение предложения. С другой стороны, США располагают стратегическими запасами нефти, оцениваемыми в 637 млн баррелей, которые в связи с ситуацией также могут быть доступны для экспорта с целью сохранить баланс спроса и предложения.

Сейчас нефтяной рынок приходит в себя: после взлёта цен с открытия торгов рост котировок успел замедлиться до $65, и по всей видимости, данный тренд продолжится. Инвесторы приходят в себя после первоначального шока и вспоминают о дисбалансе на рынке, причиной которого являются огромные запасы сырья у основных экспортёров. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями



В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский прогнозирует, что в ближайшие два дня неопределённость, а вместе с тем и повышенная волатильность на нефтяном рынке сохранятся.

Это обусловлено ожиданиями оценки ущерба после атаки дронов на производственные мощности Saudi Aramco. От масштабов ущерба будет зависеть срок полного восстановления инфраструктуры в Саудовской Аравии и самих поставок. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

По его оценке, на данный момент дефицита нефти на рынке не наблюдается. Однако это событие обеспечит новые ценовые уровни нефтяным котировкам в ближайшей перспективе. В среднем, возможно, выше $65 за баррель. Среднесрочная же динамика цен во многом будет зависеть от сроков полного восстановления добычи и поставок. Аналогичная история, считает Капустянский, с рублём и другими валютами стран — экспортеров нефти. Технически нисходящий сентябрьский тренд актуален, в рамках него ожидается возврат пары доллар/рубль к 62,5. Однако в краткосрочной перспективе не исключена коррекция в район 65 рублей.

Таким образом, дальнейшего стремительного роста цен стоит ожидать только в случае очередных атак или начала полномасштабных военной операции против Ирана с участием США. Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке позволит удерживать нефтяные котировки около $67 за баррель, при этом для бюджета РФ это положительный сигнал, который может укрепить рубль.