Новый министр экономического развития России Максим Решетников «порадовал» россиян вестью: последствия распространения коронавируса будут серьезнее, чем предполагалось в конце января. Эксперты постарались осмыслить слова министра и рассказали о перспективах для отечественной экономики на фоне китайской инфекции. Коронавирус стал своеобразным фактором прочности экономик мира, отмечают они.

Мы продолжаем работу над оценкой текущей ситуации. Последствия коронавируса будут серьезнее и глубже, чем мы предполагали в конце января, — сказал Решетников в интервью РИА Новости, отметив, что, когда готовился макропрогноз развития России на 2020–2022 годы, «не все внешние факторы проявились так, как проявились сейчас».

Министр заметил при этом, что бюджет страны всё же «серьёзно защищен» от внешних колебаний. Решетников подуспокоил тем, что любые последствия распространения вируса будут иметь временный характер, а российская экономика в любом случае выйдет на прогнозируемый цикл.

Максим Решетников Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее Владимир Путин также дал понять своим гражданам, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, хотя вместе с тем необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику. Хотя, по его словам, негативные последствия от вспышки пневмонии нового типа уже затронули всю систему мирохозяйственных связей. Президент констатировал также, что рынки чувствительно реагируют на события планетарного масштаба.

По словам главы РФ, актуальный уровень нефтяных цен приемлем для России, хотя стоит быть готовыми к самым разным сценариям. Ведь трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, подчеркнул он. Путин отметил, что в российской макроэкономической политике в базовом сценарии была заложена цена в $42,4 за «бочку» марки Brent (на 02.03 цена выше $50). Да и накопленные резервы, включая фонд национального благосостояния ($124 млрд), дают возможность удерживать стабильную экономическую ситуацию, добавил он. Напомним, что в настоящий момент, международные резервы Центробанка составляют $563 млрд.

Пессимисты

Уже сегодня рынки и центральные банки оценили первые статистические данные из Китая по первому кварталу, и эти цифры стали шоком: индекс PMI в целом упал до 35,7 пунктов, в автомобильной, химической промышленности и машиностроении показатель рухнул ниже 30, сказал руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев.

Поскольку доля Китая в мировом производстве составляет 20%, эти цифры и распространение коронавируса в Азии и Европе, дают понять, насколько глубоким может быть падение всего мирового ВВП по итогам года. Наверняка эпидемия не будет купирована в течение ближайшего времени, а вакцина (по разным источникам) появится не раньше, чем через год. Это значит, что карантинные мероприятия, ограничение транспортных потоков и передвижение туристов, закрытие предприятий и т.д. начнется в Еврозоне и тогда, по аналогии с Китаем, цифры будут катастрофическими уже по итогам двух кварталов. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Это означает, говорит он, что мировая экономика входит в штопор, а эпидемия лишь стала «чёрным лебедем», после чего во всей мировой экономике началась цепная реакция.

PDVSA/facebook.com

Разумеется, и для России последствия будут очень серьёзными, предупреждает аналитик. В первую очередь, из-за снижения глобального спроса на энергоносители (нефть и газ), которые нельзя компенсировать одними лишь усилиями ОПЕК+. Пострадает вся добывающая отрасль, так как КНР является главным потребителем ресурсов на планете (в том числе и российских ресурсов, начиная с угля заканчивая палладием). Во-вторых, из-за снижения нефтяных котировок, которые наверняка продолжат падать, что станет критично для бюджета и исполнения соцобязательств. В-третьих, из-за нарушения технологических цепочек, от чего страдает производство — ряд автопредприятий РФ уже заявили о намерениях сократить производство из-за недостатка комплектующих из Китая.

К нему присоединяется создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. Он полагает, что даже если коронавирус и будет побежден в ближайшие недели, то восстановление цен на нефть займет месяцы и, соответственно, Россия всё это время будет находиться в неблагоприятных обстоятельствах.

Если же ситуация не улучшиться ещё в течение нескольких месяцев, то цена на нефть подойдет к 40 долларам, а доллар к 70-75 рублям и это будет серьёзнейшим ударом по нашей экономике. Большинство стратегических проектов будет отложено, да и уже сейчас, например, под угрозой продажа Сбербанка, над которой работали весь 2019 год, но которая на текущий момент из-за падения российского фондового рынка потеряла экономический смысл. Егор Клопенко венчурный инвестор, основатель iTLEADERS венчурный инвестор, основатель iTLEADERS

Оптимисты

Но есть и обнадёживающие позиции в отношении нашей выживаемости в глобальной коронавирусной буре. К примеру, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова придерживается более позитивного прогноза. Худшее что может быть, говорит она, «чуть ускорится инфляция», и добавляет: «но здесь у Центробанка есть запас прочности».

Девальвация рубля, которую мы сейчас наблюдаем, поддержит бюджет, но там и так всё неплохо с профицитом. Драмы нет, но есть определенные сигналы, которые игнорировать все сложнее и сложнее. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Liu Xiao/XinHua/Global Look Press

Но ещё более обнадеживает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Он уверен, что коронавирус не станет долгосрочной проблемой ни для российской, ни тем более для мировой экономики, как раньше ей не стали Эбола, атипичная пневмония или птичий грипп. Однако, замечает остроумно он, «на связанные с вирусом факторы очень короткого действия новому правительству удобно будет, если что, списать отсутствие быстрых подвижек во вверенных ему отраслях экономики».

Фактически же, всего лишь на время подскочил повыше курс доллара и также на время упали нефтяные цены. Но снижение цен на нефть как минимум в район $55-60 ясно «читалось» по ситуации и так сразу после 8 января, когда ни о каком коронавирусе ещё и в помине не было известно, зато нефть показала, что способна при нынешних раскладах взлетать и удерживаться на высоких уровнях только на каком-нибудь форс-мажоре, наподобие атаки дронов на саудовские заводы в сентябре или обстрела Ираном пустых американских военных баз. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Поэтому, продолжает эксперт, «несколько месяцев сравнительно низких цен на нефть России были гарантированы и без вируса, но исполнение бюджета от таких „зигзагов судьбы“ у нас давно и прочно защищено бюджетным правилом».

Пушкарёв вносит в дурную картину дня явно хороший настрой: «от данной пневмонии никак не пострадают ни социальные статьи расходов, ни планы по нацпроектам». И лишь нефтегазовый сектор получит в эти месяцы меньше прибылей, хотя вряд ли это как-либо скажется на остальных секторах, на их планах развития или тем более на зарплатах граждан, утешает аналитик.

Его поддерживает в положительном прогнозе и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Очень важно помнить, говорит он, «что ФНБ изначально и создавался как подушка безопасности на случай подобных неблагоприятных ситуаций».

Иными словами, деньги, которые откладывались в фонд не учитываются в момент распределения средств из бюджета, который сбалансирован исходя из стоимости нефти почти в 40 долларов за баррель. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

По его оценкам, падение цен на сырье может привести только к сокращению поступлений в бюджет и уменьшить профицит, но «каких-то проблем с выполнением социальных обязательств возникнуть не должно».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё больше в уверенном завтрашнем дне убеждён эксперт компании Xcitical Ян Арт. По его словам, на фоне коронавирусной суматохи в России «наиболее страдают пока сырьевики — поставщики нефти и газа». Остальные отрасли «вирусным кризисом» практически не затронуты, рассуждает он.

Что касается мира, то здесь затронут целый ряд отраслей. Во-первых, те же сырьевики. Во-вторых, авиаперевозчики, чьи убытки в этой ситуации максимальны. В-третьих, пароходства, о которых пишут меньше, чем об авиакомпаниях, между тем объёмы отказов от фрахта нарастают. В-четвёртых, серьёзно страдает экономика стран, глобально завязанных на туризме (например, та же «заражённая» Италия), и вся цепочка, связанная с этим, — транспортные компании, турбюро, гостиницы, рестораны, парки. Ян Арт эксперт компании XCritical эксперт компании XCritical

Ян Арт отмечает, что Россия в нынешней ситуации оказывается в относительно выигрышном положении и причин для прогнозирования коллапса в каких-либо отраслях нет. Зато «другое дело, что на мрачных прогнозах многим проще пиариться и быть заметными в медиа-среде», подытоживает аналитик.