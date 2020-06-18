Выявление «откатов» в РФ взлетело в три раза

https://static.news.ru/photo/1709f85c-b142-11ea-9a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ зафиксировала в 2019 году 30 991 преступление коррупционной направленности (1,5% всех нарушений закона), рассказал глава надзорного ведомства Игорь Краснов в докладе Совету Федерации. По данным ГП, уровень коррупционной преступности, в общем, остался стабильным. В 2019-м зарегистрировали 21 подобное нарушение на 100 тыс. населения страны (в 2018 году — 20,8).

По заявлениям ГП РФ, силовики стали в три раза чаще выявлять «откаты» (подкуп представителя заказчика за счёт части средств от закупки. — NEWS.ru) во время заключения контрактов на госзакупки, передаёт ТАСС.

Среди преступлений этой категории только связанных с «откатами» деяний в прошлом году выявлено 707, что на 74,1% больше, чем в 2018 году (406), и в три раза превышает показатель 2017 года (220), — говорится в сообщении.

ГП РФ отметила, что ущерб от коррупционных действий снизился по сравнению с 2018-м — с 58 млрд до 48 млрд рублей. В докладе генпрокурора отмечается, что установленный ущерб от коррупции сократился по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, российские прокуроры с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) добились выплат долгов по зарплате на сумму свыше 3 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры, силовики защитили трудовые права 114,8 тысяч граждан. Также 9,7 тыс. человек вернули себе право на социальную поддержку от государства после обращения в надзорное ведомство.

Кроме того, ГП РФ занималась проблемами бизнесменов. По результатам проверок, 6,1 тысячи предпринимателей смогли получить господдержку, погасить просроченные долги по контрактам на 5,4 млрд рублей, пресечено более 4,8 тысячи нарушений моратория на ревизии контролирующих органов.

Всего Генпрокуратура за время пандемии выявила 30,5 тыс. нарушений закона, вынесла 13,1 тыс. представлений, судам направила 6,1 тыс. исков, приняла решения о 10,4 тыс. предостережений, внесла изменения в более 1 тыс. правовых актов. По результатам принятых мер 6,2 тысяч граждан привлекли к ответственности, возбудили 73 уголовных дела.

Как ранее писал NEWS.ru, генпрокурор РФ Игорь Краснов заверил, что надзорное ведомство не допустит необоснованных увольнений или невыплат зарплат, которые российские работодатели обуславливают трудностями из-за пандемии. Он отметил, что текущая ситуация в этой области тщательно отслеживается и органы прокуратуры будут в обязательном порядке реагировать на все подобные случаи.

Также глава ведомства рассказал о самых коррупционных регионах РФ. Наивысший в стране уровень подобных преступлений выявлен в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях. На их территориях коэффициент преступности варьируется в пределах от 29,68 до 26,31.

Генеральная прокуратура РФ впервые пополнила Пенсионный фонд (ПФР) за счёт изъятого имущества чиновников на 21,4 млрд рублей в 2019 году. Показатели озвучил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. В 2018-м сумма была меньше в десятки раз — лишь 311 млн 237 тыс. рублей. Прежде конфискованное имущество просто обращали в доход государства, а с 1 января 2019-го деньги, нажитые преступным путём, пополняют ПФР.