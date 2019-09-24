https://static.news.ru/photo/47b91cce-deb3-11e9-8978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вывод российской экономики из тени может навредить развитию страны и негативно повлиять на доходы населения. По мнению экспертов, финансы покинут теневой сектор в случае вовлечения неформальной деятельности в контролируемый оборот. В конечном итоге владельцы подобных организаций и их работники начинают платить налоги в госбюджет.

В Минэкономразвитии предположили, что инициатива приводит к снижению доходов граждан. В Росстате сообщили, что с 2014 года реальные располагаемые доходы населения опустились на 8,3%.

В настоящее время в секторе неформального бизнеса работают 15,25 млн человек, пишет РБК . По данным Федеральной налоговой службы, с 2013-го по 2017 поступления от налогов выросли на 60% при прежней ставке основных налогов.

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 трлн рублей. Это соответствует 12,7% ВВП.

Ранее News.ru сообщал, что экономика РФ недосчитается 30,5 трлн рублей за пять лет в случае, если останется без сверхдоходов от нефти. Такой сценарий представило Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, при консервативном варианте реальные доходы россиян вырастут всего на 8% вместо 11% в базовом сценарии.