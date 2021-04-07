Выступление главы МВФ началось с цитаты из «Анны Карениной»

https://static.news.ru/photo/44caf208-97c1-11eb-90dc-96000091f725_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: twitter.com/kgeorgieva

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, владеющая русским языком, начала 7 апреля свою пресс-конференцию цитатой из романа Льва Толстого (1828–1910) «Анна Каренина»: «Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света». По её словам, фрагмент известного произведения отлично описывает нынешнюю мировую экономику.

Она отметила, что «в конце туннеля всё же есть свет» и после тяжелейшей рецессии со времён Второй мировой войны начался процесс восстановления. Георгиева напомнила, что МВФ предрекает уверенный рост глобального ВВП на уровне 6% в 2021-м и 4,4% — в следующем после вызванного пандемией COVID-19 кризиса.

По мнению Георгиевой, скоординированные меры в налогово-бюджетном и денежно-кредитном секторах предотвратили мировую рецессию в 2020-м, угрожавшую превратиться в новую Великую депрессию 1929–1939 годов.

И всё же, пока есть свет, кризис отбрасывает мрачные тени. Финансовая ситуация [в разных странах мира] опасно различается. Небольшое количество государств, во главе стоят США и КНР, идут вперёд, в то время как более бедные страны отстали в этом восстановлении с различными темпами, — отметила Георгиева. Её выступление транслировал официальный канал МВФ на YouTube.

Руководитель МВФ предупредила о риске новых потрясений в экономике из-за безработицы, кризиса в образовании, банкротств, крайней нищеты и голода. В 2020-м Георгиева начала общение с прессой с цитаты из произведения русского поэта Аполлона Майкова (1821–1897): «Не говори, что нет спасенья...».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз о будущем российской экономики. Финансовые эксперты предрекли ей быстрое послепандемийное восстановление. В текущем, равно как и в следующем году, её рост составит по 3,8%. При этом в 2020-м экономика РФ, по оценке МВФ, сократилась на 3,1%, что стало одним из наиболее позитивных показателей среди упомянутых в докладе организации стран.