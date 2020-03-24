Член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон выразил желание обсудить ситуацию на мировом рынке нефти с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом.
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Моя цель — найти решения. Когда у президента будет достаточно ресурсов, чтобы заняться этим вопросом, у нас будет несколько вариантов для того, чтобы двигаться в позитивном направлении, — резюмировал Ситтон.
Как ранее передавал NEWS.ru, представители Минэнерго США могут предложить главе государства Дональду Трампу заключить торговый альянс с Саудовской Аравией и таким образом стабилизировать рынок нефти.
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