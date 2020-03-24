https://static.news.ru/photo/357a1f9a-6dec-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Райан Ситтон Фото: stateimpact.npr.org

Член железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, регулятор нефтяной отрасли штата) Райан Ситтон выразил желание обсудить ситуацию на мировом рынке нефти с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом.

Об этом сообщает Politico. Ситтон также заявил, что президентская администрация Соединённых Штатов уделяет недостаточно внимания нефтяной отрасли. По словам комиссара RCC, Белый дом в полной мере осознаёт масштаб проблем, вставших перед американскими нефтяниками, но откладывает их решение из-за более приоритетных вопросов.

Моя цель — найти решения. Когда у президента будет достаточно ресурсов, чтобы заняться этим вопросом, у нас будет несколько вариантов для того, чтобы двигаться в позитивном направлении, — резюмировал Ситтон.

Как ранее передавал NEWS.ru, представители Минэнерго США могут предложить главе государства Дональду Трампу заключить торговый альянс с Саудовской Аравией и таким образом стабилизировать рынок нефти.