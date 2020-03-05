Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии по договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, возглавлявший группу, которая инициировала данный законопроект.

Документом снижается возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить её ещё раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, закон призван повысить доверие и интерес к негосударственным пенсиям.

Данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение, сказал он, напомнив, что, например, негосударственную пенсию мужчина с пенсионными накоплениями начнет получать в 60 лет, а страховую «государственную» — в 65 лет, и выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Новые правила предполагают, что гражданин России смог получать деньги по «старым» пенсионным возрастам. Это касается всех граждан, которые работали в организациях и на предприятиях. Они имеют право на накопительную часть пенсии. Мужчины по наступлении 60 лет, женщины — 55. Речь идёт только о россиянах работающих на предприятиях, которые за них перечисляли в накопительную систему деньги. При этом срок работы на предприятиях до наступления пенсионного возраста не имеет значения. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Кроме того, по словам депутата, предлагается также уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией.

Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев, и наемные работники, — сказано в пояснительной записке к новому закону.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятие такого закона должно стимулировать граждан заключать больше договоров о пенсионных накоплениях с НПФ, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она напоминает, что такой механизм работает во многих западных странах.

Это может быть привлекательно для высокоплачиваемых граждан, которые имеют возможность делать большие накопления, а потом оформить досрочную пенсию, которая может быть вполне достойной.

По её словам, для граждан, которые «смогут перечислять не очень большие суммы привлекательным может быть возможность воспользоваться сразу всей суммой». Эксперт полагает, что «здесь очень важно формировать доверие граждан к механизму пенсионных накоплений, особенно среди молодежи, так как, такие условия, направлены, прежде всего, на них». При этом, уточняет она, накопить за 5-10 лет не получится — «это более далекое будущее».

Проблема социального неравенства

Аналитики считают, что данный законопроект не «пробуждает» социального неравенства.

Здесь нет проблемы возникновения социального неравенства — ведь речь идёт о гражданах, кто заранее позаботился о своей будущей пенсии и обратился в негосударственный пенсионный фонд. Таким образом, гражданин сам позаботился о своём будущем и имеет права на получение негосударственной пенсии, при этом для получения государственной пенсии он всё равно будет дорабатывать до пенсионного возраста, установленного законом. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Также, по её мнению, создается стимул для создания пенсионных накоплений самозанятыми, что немаловажно для этой категории населения. Здесь есть только один важный момент: многие люди не перешли в негосударственные пенсионные фонды из-за недоверия. Дело в том, указывает она, что «часть россиян осталась в Пенсионном Фонде России, так как считают, что государственная структура — надежнее других пенсионных фондов».