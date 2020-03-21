Обвал рубля спровоцировал рост числа желающих сделать крупную покупку на заёмные деньги.
Так, в Сбербанке средняя запрошенная сумма выросла на 10% в марте по сравнению с прошлым месяцем, в Россельхозбанке — на 14%, в Почта-Банке — на 43%,
Рост заявок обеспечен ожиданием повышения ставок на рынке: клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита «на потом», решили не ждать повышения ставок, — прокомментировали увеличение числа желающих получить потребительский заём в банке «Открытие».
В «Уралсибе» отметили, что вырос и средний размер кредита — на 5%, до 450 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что за ситуацией в сфере потребительского кредитования необходимо следить, но послабления на данный момент не нужны.
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