https://static.news.ru/photo/ca4ef2fc-6b22-11ea-b8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвал рубля спровоцировал рост числа желающих сделать крупную покупку на заёмные деньги.

Так, в Сбербанке средняя запрошенная сумма выросла на 10% в марте по сравнению с прошлым месяцем, в Россельхозбанке — на 14%, в Почта-Банке — на 43%, передаёт РИА Новости.

Рост заявок обеспечен ожиданием повышения ставок на рынке: клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита «на потом», решили не ждать повышения ставок, — прокомментировали увеличение числа желающих получить потребительский заём в банке «Открытие».

В «Уралсибе» отметили, что вырос и средний размер кредита — на 5%, до 450 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что за ситуацией в сфере потребительского кредитования необходимо следить, но послабления на данный момент не нужны.