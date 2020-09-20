Выпускникам детдомов могут предложить льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/ab9e8804-fb8c-11ea-ae0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о предоставлении детям-сиротам льготной ипотеки под 2–6% годовых рассматривают в кабмине.

По данным Счётной палаты РФ, около 200 тысяч выпускников детдомов не получили квартиры после совершеннолетия и в очереди на жильё им приходится стоять годами. На исполнение обязательств перед сиротами и сокращение очереди потребуется около 265 млрд рублей, пишут «Известия».

Долг государства перед детьми-сиротами растёт год от года. Так, за последние пять лет очередь увеличилась на 50 тысяч человек и продолжает расти в 2020 году: в январе в очереди было около 278 тысяч детей старше 14 лет, в сентябре — уже больше 284 тысяч, при этом совершеннолетних из них — более 192 тысяч, или 68%. Имеются в виду выпускники, которые уже покинули стены госучреждений, но квартир так и не получили.

Длительность ожидания жилья составляет в среднем около семи лет, но в некоторых регионах — более 20 лет. Ежегодно обеспечиваются жильём только около 10% сирот. Такая ситуация сложилась из-за недостатка финансирования, ежегодно на жильё для сирот выделяется только около 32 млрд рублей.

ОНФ предлагает включить в нацпроект «Жильё и городская среда» целевой показатель по обеспечению жильём всех детей-сирот, что позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами и предусмотреть федеральное софинансирование большего размера, пояснила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова. Также в нацпроект предлагается ввести целевой показатель по обеспечению детей-сирот квартирами и определить ответственным за его исполнение Минстрой. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Он отметил, что льготная ипотека при этом станет актуальной мерой поддержки.

Отмечается, что в декабре 2019 года правительством были сформированы поручения о проработке возможности оформления специального жилищного сертификата для детей-сирот (стоимость положенной квартиры поступает при использовании такого сертификата на счёт продавца жилья в безналичной форме), но сейчас такой механизм действует всего в нескольких регионах. Именно для будущих обладателей этих документов предлагается ввести льготную ипотеку.

Как писал NEWS.ru ранее, объём выданных ипотечных кредитов в России по новой программе господдержки превысил 500 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.