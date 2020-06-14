Выпуск банковских карт и использование приложений могут стать платными в РФ

https://static.news.ru/photo/c4817fa6-ae94-11ea-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Административное регулирование и ограничение комиссий за приём карт (эквайринг) могут привести к тому, что кредитным организациям придётся отменить бесплатный выпуск и обслуживание карт, а также брать деньги за услуги колл-центров и пользование платёжными приложениями, заявили в Ассоциации банков России (АБР).

Ограничения эквайринговых комиссий обойдутся банкам в 10–15 млрд рублей за весь период их действия, подсчитали в АБР. Это направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, в том числе, за счёт клиентов, пишут «Известия».

В письме Ассоциации, адресованном правительству, также говорится, что для кредитных организаций может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а обслуживание терминалов тогда придется переложить на бизнес, что приведёт к подорожанию приёма карт минимум на 3-5% в год.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков подчеркнул, что благодаря субсидированию услуг для клиентов из доходов от эквайринга, они сейчас, в большинстве, бесплатны, поэтому у большинства россиян есть две и больше карт.

Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтёт вовсе отказаться от безналичных платежей, — считает он.

В Центробанке заявили, что ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП носит временный характер и введено для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии.

Как писал NEWS.ru ранее, российские кредитные организации с воскресенья, 14 июня, прекратили взимать комиссии за межрегиональные внутрибанковские переводы. Закон о банковском роуминге был подписан в декабре 2019 года президентом России Владимиром Путиным и теперь вступил в действие.