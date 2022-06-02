Выпавшие из импорта лекарства начнут производить в странах ЕАЭС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лекарственные препараты, выпавшие из импорта в Россию из-за санкций, начнут производить в странах ЕАЭС. Сейчас ведётся работа над перечнем таких лекарств, сообщают «Известия» со ссылкой на министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

По словам министра, на данный момент определение перечня препаратов, производство которых нужно запустить в союзных государства, является первоочередной задачей Совета ЕАЭС.

Активная фаза этой работы начата ещё в период пандемии. В настоящее время промышленным блоком вносится на рассмотрение органов союза порядок формирования такого перечня. Сам перечень планируется утвердить на уровне Совета ЕЭК до конца этого года, — сказал Камалян.

В первую очередь в список войдут самые востребованные лекарства по таким группам, как вегетотропные и антимикробные препараты, анальгетики, гормоны и большинство препаратов из ЖНВЛП, а также аналогичные перечни стран союза.

Ведётся работа по определению имеющихся мощностей и производственных площадок, на которых будут возможно запустить производство препаратов.

Ранее директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина заявила, что в России наблюдаются проблемы с закупками некоторых медицинских изделий. По её словам, причина сложностей заключается в том, что на текущий момент не удалось провести тендеры на приобретение медицинской продукции.