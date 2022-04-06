«Потеряет 15%»: США рассказали о давлении на российскую экономику
Белый дом ожидает, что ВВП России упадёт на 15% из-за санкций Запада
Александр Чеков
Александр Чеков
18:45, 06 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США продолжат наносить ущерб банковскому сектору России и введут запрет на новые инвестиции в экономику, сообщила пресс-служба Белого дома. По мнению выcокопоставленного представителя, в администрации президента рассчитывают, что российская экономика в результате западных cанкций перестанет входить в число крупнейших, а её ВВП снизится более чем на 15%.
Соединённые Штаты и более 30 партнёров во всём мире наложили самые сильные, скоординированные и всеобъемлющие ограничения в истории. Эксперты прогнозируют, что ВВП России упадёт на 15% в этом году или даже больше. Инфляция же превысила 15% и также может продолжить рост, — сообщает Белый дом.
Администрация президента Джо Байдена подчёркивает, что хочет сделать всё, чтобы Россия не только была вытеснена из списка сильнейших экономик мира, но и оказалась в экономической, финансовой и технологической изоляции.
США 7 апреля анонсировали блокирующие cанкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий. Новые ограничения нанесут ущерб возможноcтям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддeржки и финансирования спецоперации на Украине.
Помимо этого, будут введены блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. Вашингтон этими действиям намерен вызвать серьёзные финансовые потрясения, тем самым отрезав крупнейшие российские банки и Центробанк от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозив все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США.