«Вынужден поправить»: в «Северстали» ответили Матвиенко на слова о гвоздях

Специализированное подразделение «Северстали» выступило с заявлением, опровергающим слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России не производят гвозди. По словам гендиректора АО «Северсталь Менеджмент» Александра Шевелева, 77% гвоздей на рынке РФ — отечественного производства, и только 23% — импортного. Об этом он написал «Вконтакте».

В отношении производства гвоздей вынужден поправить – гвозди в нашей стране исторически производились и производятся, в том числе на предприятиях «Северсталь Метиза», — написал он.

В «Северстали» сообщили, за 2021 год общий объем производства этого продукта составил 9 тысяч тонн, из которых только 2 тысячи отправились на экспорт. При этом доля компании на российском рынке гвоздей составляет 8%.

Ранее Матвиенко призналась, что для неё стала открытием новость о том, что Россия не производит гвозди. Об этом она рассказала на заседании Совфеда после того, как сенатор Эдуард Россель поднял тему импортозамещения в стране. Она призвала подключить к производству гвоздей малый и средний бизнес.