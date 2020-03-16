https://static.news.ru/photo/c0b3abd2-6787-11ea-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Lakomski/Global Look Press

Выход игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X, вероятно, перенесут из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз дают аналитики.

Как сообщает издание Wccftech со ссылкой на отчет DFC Intelligence, эксперты компании полагают, что появление приставок Sony и Microsoft может быть отложено до 2021 года.

Даже если ситуация прояснится через несколько недель, выпустить высокотехнологичные продукты в запланированный срок будет невозможно, — считает DFC Intelligence.

Задержка также может вызвать подорожание обеих приставок. Эксперты заключили, что хорошей новостью стал тот факт, что потребительский спрос на консоли будет сильнее, чем когда-либо.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Ранее NEWS.ru писал, что себестоимость PS5 составляет $450. Это связано с использованием в производстве дефицитных компонентов. Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что Sony столкнётся с трудностями при реализации столь дорогого устройства. Он напомнил, что PS4 Pro — самое дорогое устройство в линейке PlayStation ($399,99) — часто продавали со скидкой. Ожидается, что продажи приставки должны начаться в конце 2020 года.