Выход iPhone 14 могут отложить

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Компания Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за недавнего визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает GSMArena. Apple является основным клиентом тайваньской компании TSMC, которая поставляет чипы в Pegatron в Китае, где собираются смартфоны. Однако сейчас Коммунистическая партия Китая в связи с Тайваньским кризисом запретила упоминания Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах.

Это, в свою очередь, означает, что часть, если не все оборудование, может быть возвращено обратно на Тайвань и в результате задержит производство iPhone 14. Что еще хуже, вице-председатель Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Пелоси во время визита, — говорится в сообщении.

Apple уже начала экстренные переговоры с тайваньскими партнерами и потребовала удалить или заменить все надписи «Сделано на Тайване» или «Китайская Республика».

Отмечается, что несколько 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпущено на заводе Foxconn в Индии: Apple впервые серьезно «диверсифицирует свое производство».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России постановила, что американская компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ограничивает конкуренцию за счет требования от разработчиков приложений проводить оплату только через App Store. До этого корпорация получила предупреждение и стала фигурантом уголовного дела.