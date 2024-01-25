«Выглядят бредово»: экономист о прогнозах инфляции Экономист Рашка назвал бредовыми прогнозы инфляции на 2024 год

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Прогнозы инфляции аналитиков, согласно которым достичь значения в 4% до конца 2024 года не удастся, «выглядят бредово», заявил экономист Денис Рашка. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что зачастую такие прогнозы просто не сбываются. Он отметил, что повлиять на курс рубля и инфляцию могут геополитическая ситуация, стоимость нефти и логистические издержки.

Перевозка товаров пойдет не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. Увеличиваются сроки и цена на перевозки. И говорят: вот поэтому у нас вырастут цены на те товары, которые мы импортируем. Но потом оказывается, что рост незначителен. Поэтому прогнозы на рост инфляции, исходя их этих факторов, выглядят бредово, — уточнил экономист.

Он также напомнил, что в 2023 году прогнозировали дефицит бюджета и 2% ВВП, но эти предположения не воплотились в реальность. Что касается курса рубля, Минфин и Центробанк могут вручную управлять им на внутреннем валютном рынке, пояснил экономист.

Все с умным видом говорят: вот курс рубля будет 150. Бред сивой кобылы! Сейчас Минфин и Центробанк вручную управляют курсом на внутреннем валютном рынке, и курс рубля никуда дернуться не может, — заключил Ракша.

Центробанк ранее сообщил, что инфляционные ожидания россиян в январе упали до 12,7% с 14,2% годовых в декабре 2023 года. Они приблизились к уровню октября 2022-го (12,8%). Пик инфляционных ожиданий за последние три года пришелся на март 2022 года, они были на уровне 18,3%.