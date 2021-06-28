Эксперт объяснил, как выборы в Германии могут помочь «Северному потоку — 2»

Выборы в бундестаг помогут России с запуском «Северного потока — 2». При этом во избежание рисков строительство должно закончиться до их начала. Об этом в разговоре с изданием «Экономика сегодня» сообщил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Несмотря на то что в последние годы европейская политика носила санкционный характер в отношении «Северного потока — 2», ввод этого проекта в эксплуатацию поможет Европе пережить энергетический кризис этой зимой.

Европейские страны как никогда зависят от поставок российского газа. При этом острого дефицита можно было бы избежать с помощью поставок топлива из Норвегии. Однако она занята реконструкцией своего газопровода и инфраструктуры в целом.

Ситуация, которая сложилась в Европе, свидетельствует о том, что в целом газовый рынок является нестабильной структурой. Сейчас наблюдается отсутствие запасов газа, более того, стоит жаркая погода, требующая повышенной выработки электроэнергии, — объяснил эксперт.

Если Россия не изменит объём транзита газа через Украину, а «Северный поток — 2» так и не будет достроен, европейские потребители почувствуют на себе резкий рост цен.

Кроме того, необходимо запустить трубопровод до выборов в бундестаг, иначе строительству могут помешать «Зелёные», которые в целом против природного газа. Пока новый канцлер и его команда разберутся в текущей ситуации, может пройти много времени, а это может повлиять на цены.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет назвал условие остановки «Северного потока — 2». По его словам, проект может быть остановлен в случае его использования «против Украины».