Экономика

ВВП США в первом квартале сократился на 4,8% в годовом выражении

16:53, 29 апреля 2020 160
Фото: Jim West/imagebroker.com/Global Look Press

Американский валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, свидетельствует предварительная оценка Министерства торговли США.

Ожидаемое падение связано с мерами, принятыми для противодействия пандемии коронавируса. При этом основной ущерб от карантина, по прогнозам экспертов, придётся на второй квартал — апрель, май и июнь, отмечает Washington Examiner.

Специалисты Конгресса Соединённых Штатов ранее заявили, что в пересчёте на годовую основу во втором квартале текущего года ВВП может сократиться на 39,6%, писал NEWS.ru.

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