ВВП США в первом квартале сократился на 4,8% в годовом выражении

https://static.news.ru/photo/d98ae0fe-8a22-11ea-9809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imagebroker.com/Global Look Press

Американский валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, свидетельствует предварительная оценка Министерства торговли США.

Ожидаемое падение связано с мерами, принятыми для противодействия пандемии коронавируса. При этом основной ущерб от карантина, по прогнозам экспертов, придётся на второй квартал — апрель, май и июнь, отмечает Washington Examiner.

Специалисты Конгресса Соединённых Штатов ранее заявили, что в пересчёте на годовую основу во втором квартале текущего года ВВП может сократиться на 39,6%, писал NEWS.ru.