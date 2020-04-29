ВВП США в первом квартале сократился на 4,8% в годовом выражении

Американский валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, свидетельствует предварительная оценка Министерства торговли США.
Ожидаемое падение связано с мерами, принятыми для противодействия пандемии коронавируса. При этом основной ущерб от карантина, по прогнозам экспертов, придётся на второй квартал — апрель, май и июнь,
Специалисты Конгресса Соединённых Штатов ранее заявили, что в пересчёте на годовую основу во втором квартале текущего года ВВП может сократиться на 39,6%, писал NEWS.ru.
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