ВВП России в 2020 году может упасть на 5,6%

https://static.news.ru/photo/2dc1a2da-7a37-11ea-ac33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ВВП в 2020-м может лишиться от 1,18% до 5,6%. Итоговые цифры зависят от мер господдержки, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Экономика РФ потеряет 5,6%, если Кремль не будет помогать населению и бизнесу, 4,58% — при дотациях в размере 300 млрд рублей, дефицит 1,18% ожидается при вливании в бюджет 1,4 трлн руб., пишет ТАСС со ссылкой на ЦСР.

Накануне Центробанк РФ сообщил, что ожидаемое ускорение инфляции стабилизируется до целевых показателей в 2021 году. В ведомстве считают, что на ситуацию может повлиять вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в конце 2020-го, когда начнётся сезон простудных заболеваний.

В России инфляция в марте 2020-го ускорилась до 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале. При этом ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля и повышенный спрос в ряде сегментов потребрынка. Рост цен в месячном исчислении составил 0,6% в марте после 0,3% в месячном исчислении в феврале, с исключением сезонного фактора — 0,5% (после 0,2% в феврале).

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане РФ потратили на товары и услуги с 30 марта по 5 апреля 2020 года на 22,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Повышенный спрос сохранился на продукты питания, медикаменты и алкогольные напитки, заявили сотрудники лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».