Росстат рассказал, как изменился ВВП России за III квартал Росстат: ВВП России за III квартал упал на 4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительным данным, показатель валового внутреннего продукта в России по итогам третьего квартала 2022 года упал на 4% по сравнению с прошлогодним уровнем, следует из статистики Росстата. Больше всего на снижение индекса физического объема ВВП повлияло уменьшение оптового товарооборота — согласно статистике, он упал на 22,6%.

Кроме этого показатель ВВП снизился за счет сокращения водоснабжения (10,4%), розничного товарооборота (9,1%), грузооборота (5,5%) и использования обрабатывающих производств (2%). При этом рост в России продемонстрировали отрасли сельского хозяйства (6,2%) и строительства (6,7%).

8 ноября представители Банка России также заявили, что по итогам третьего квартала текущего года спад ВВП России оценивается на уровне 4% в годовом выражении. При этом они подчеркнули, что в четвертом квартале падение ВВП ожидается в районе 7,1%. Также в ЦБ отметили, что динамика деловой активности оказалась лучше прогнозируемой. Помимо этого, в ЦБ обновили базовый прогноз: теперь спад ВВП в этом году ожидается на уровне от 3% до 3,5%. По словам экспертов регулятора, влияние шоков может быть более продолжительным. Центробанк подчеркивает, что в следующем году экономика сократится на 1–4%.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция, о чем писали журналисты со ссылкой на бюллетень Центробанка «О чём говорят тренды». Одним из факторов, который указали в документе специалисты ведомства, стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором, по мнению экспертов, является текущая динамика кредитования.