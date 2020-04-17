ВВП Китая рухнул на 6,8%

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По итогам I квартала 2020 года ВВП КНР снизился на 6,8% в годовом выражении.

Согласно докладу государственного статистического бюро Китая, ВВП страны составил 20,650 триллиона юаней (около $3 триллионов). Отрицательный рост экономика Китая продемонстрировала впервые с 1992 года, начала ведения статистики. В аналогичный период прошлого года ВВП Китая вырос на 6,1%, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, некоторые отрасли экономики РФ в результате распространения коронавируса и связанных с этим ограничений могут потерять 17,9 трлн рублей. Угроза потери работы нависла над 15,5 млн россиян, подсчитали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).