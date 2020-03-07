https://static.news.ru/photo/6e258fa8-5ff7-11ea-a04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Валовый внутренний продукт Греции с 2019 по 2020 год увеличился на 1,9%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическая служба Elstat.

Эта оценка была рассчитана на основе суммы соответствующих результатов кварталов 2019 года (без учёта сезонных колебаний). Согласно этой оценке, объём ВВП в 2019 году составил €194,4 млрд против €190,8 млрд в 2018 году, увеличившись на 1,9%, — приводит сообщение агентство.

Отмечается, что за 2018 год ВВП в ценах составил €184,7 млрд, а за 2019 год увеличился на 1,5% и составил €187,5 млрд.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики станут понятны через несколько месяцев.