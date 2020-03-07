Валовый внутренний продукт Греции с 2019 по 2020 год увеличился на 1,9%. Об этом
Эта оценка была рассчитана на основе суммы соответствующих результатов кварталов 2019 года (без учёта сезонных колебаний). Согласно этой оценке, объём ВВП в 2019 году составил €194,4 млрд против €190,8 млрд в 2018 году, увеличившись на 1,9%, — приводит сообщение агентство.
Отмечается, что за 2018 год ВВП в ценах составил €184,7 млрд, а за 2019 год увеличился на 1,5% и составил €187,5 млрд.
Как писал NEWS.ru ранее, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики станут понятны через несколько месяцев.
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