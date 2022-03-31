Ввозные пошлины на ряд продуктов и оборудование призвали обнулить

Ввозные пошлины на на ряд продуктов и оборудование следует обнулить, считает зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. В разговоре с «Радио 1» он перечислил виды сырья и продукции, без которых может остановиться производство.

В частности, по мясопереработке речь идёт о стартовых культурах и пищевых добавках. Нужно включить в список ингредиенты, производства которых в России сегодня нет, например, сахарозаменители, тропические фрукты и прочее. А также разные виды оборудования и материалов для всех отраслей пищевой промышленности, — сказал Леонов.

Среди этого он назвал фасовочное оборудование, химические присадки, химию для разложения бумаги, нетканые термосвариваемые материалы, плёнки и краски для упаковок, самоклеюшуюся полимерную ленту, капсулы для упаковки кофе. Леонов сообщил, что из-за погодно-климатических условий почти всё сырьё и ингредиенты идут с международных рынков.

Ранее было одобрено увеличение списка товаров, на которые будет временно обнулена пошлина при ввозе на территорию России. Также решено ввести тарифную квоту в 810 тысяч тонн на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Предложения по внесению дополнительных товаров в действующий перечень в ведомство направили Минпромторг и Минцифры, а также ряд стран членов ЕАЭС.