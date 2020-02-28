https://static.news.ru/photo/bd996230-5a3e-11ea-9af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Россельхознадзор временно приостановил ввоз молочной продукции из Ирана через пункт пропуска в Дагестане «Яраг-Казмаляр».

По информации ведомства, ограничения вводятся в связи с тем, что продукция ввозилась без разрешения Россельхознадзора, с нарушениями температурного режима транспортировки, с предприятий, не аттестованных на поставки на территорию ЕАЭС.

Как сообщает «Интерфакс», поставки продолжатся после проведения соответствующей проверки и получения разъяснений от ветеринарной службы Ирана.

Ранее Россельхознадзор обнаружил антибиотики в 21 партии птицеводческой продукции из Белоруссии. Найденные в мясе птицы кокцидиостатики относятся к антибиотикам широкого спектра. Они применяются для профилактики и лечения паразитов у кур, цыплят и бройлеров, писал NEWS.ru.