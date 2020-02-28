Россельхознадзор временно приостановил ввоз молочной продукции из Ирана через пункт пропуска в Дагестане «Яраг-Казмаляр».
По информации ведомства, ограничения вводятся в связи с тем, что продукция ввозилась без разрешения Россельхознадзора, с нарушениями температурного режима транспортировки, с предприятий, не аттестованных на поставки на территорию ЕАЭС.
Как
Ранее Россельхознадзор обнаружил антибиотики в 21 партии птицеводческой продукции из Белоруссии. Найденные в мясе птицы кокцидиостатики относятся к антибиотикам широкого спектра. Они применяются для профилактики и лечения паразитов у кур, цыплят и бройлеров, писал NEWS.ru.
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