Ввод жилья в России вырос на треть по сравнению с прошлым годом

Почти 44 млн кв. м жилья введено территории Российской Федерации за январь — июль 2021 года, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хорошо идем по жилью — за месяц введено 7,44 млн кв. м, что на 30% больше, чем годом ранее. За семь месяцев ввели уже 43,9 млн кв. м, что также на 30% больше, чем в том году, — написал Хуснуллин со ссылкой на данные Росстата.

По его словам, правительство РФ усиленно работает над сохранением положительной динамики жилищного строительства, итоговый показатель 2021 года должен составить 85,5 млн кв. м.

По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 36,5 млн кв. м. За второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% больше аналогичного периода 2020 года, а в июне 2021 года — 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.

Ранее аналитики заявили, что нынешний год может стать рекордным по темпам запуска многоквартирных жилых проектов. Так, в апреле 2021 года в России было введено в эксплуатацию проектов на 4,4 млн кв. м. Такой показатель на 113% больше прошлогоднего. При сохранении темпов к концу года суммарный объём запусков составит 47 млн кв. м и на 8 млн кв. м превысит объёмы ввода в 2020 году.

Кроме того, число недавно начатых новых многоквартирных проектов в России превысило объёмы ввода жилья в эксплуатацию. Аналитики полагают, что такие тенденции связаны с подогретым ипотечными программами высоким спросом на жильё и постепенным восстановлением экономики в стране.