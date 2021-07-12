Вторые с конца: почему среди предпринимателей так мало оптимистов

Только 28% российских предпринимателей с надеждой смотрят на перспективы экономики в 2021 году. Россия в страновом рейтинге заняла 29-е место из 30 по уровню оптимизма бизнеса. Одни эксперты связывают это с высшей степенью недоверия бизнеса к государству, другие призывают не «драматизировать» ситуацию. Уверенность в завтрашнем дне растёт, хотя и гораздо медленнее, чем в других странах. Что и кто мешает отечественному бизнесу поверить в «светлое будущее» — в материале NEWS.ru.

Данные о предпоследнем месте российского бизнеса по уровню оптимизма сообщил РБК со ссылкой на исследование International Business Report компании Grant Thornton. У России также одни из худших показателей по ожиданиям роста доходов бизнеса, экспорта и занятости.

Lidia Veles/NEWS.ru

Как показал последний опрос (исследование проводится дважды в год), только 28% руководителей бизнеса в нашей стране с оптимизмом оценивают перспективы национальной экономики в ближайший год. И надо заметить, за последние 12 месяцев этот оптимизм несколько вырос. Год и полгода назад бизнес-оптимистов в России было ещё меньше: 17 и 21% соответственно. Для сравнения: в доковидном 2019 году доля российских предпринимателей, положительно оценивающих ближайшее будущее отечественной экономики, составляла около 35%.

Интересно, что уровень оптимизма бизнеса во время пандемии в других странах «крепчал» быстрее, чем в России. К примеру, в Швеции год назад всего 17% предпринимателей смотрели в будущее позитивно, теперь таких 75%, благодаря чему страна попала в пятёрку лидеров. Её обогнали лишь Китай (86%), США (83%), Индонезия (78%) и Ирландия (74%).

Согласно исследованию, увеличения выручки своих компаний в ближайший год ждут 40% российских респондентов. Ещё меньше таких только в Малайзии, Сингапуре и Южной Корее. На рост экспорта рассчитывает лишь 12% бизнесменов из России, это наихудший результат во всём рейтинге. Не слишком хорошо обстоят дела и с занятостью: нанимать работников планируют 30% российских компаний, это также один из худших показателей.

Lidia Veles/NEWS.ru

Повышать зарплаты в номинальном выражении собираются 55%, а в реальном выражении (с опережением инфляции) — только 7% (наименьший показатель среди всех стран). Увеличения инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) ждут 14% российских фирм, а в информационные технологии — 30%. И это опять же последние места в рейтинге.

Если говорить в целом, хуже, чем в России, ситуация только в Японии: там уровень оптимизма бизнеса оценивается в 17% и страна занимает нижнюю строчку рейтинга уже несколько лет подряд. Третья с конца в этом же списке — Аргентина с показателем в 30%.

А вот по доле пессимистов среди бизнесменов Россия далеко не первая, тут она занимает лишь шестое место (30%). 41% предпринимателей относятся к перспективам экономики страны в ближайший год нейтрально. И, надо сказать, это максимальный показатель среди всех стран.

Опрос очень хорошо показывает то, как предприниматели видят общую экономическую ситуацию в стране и как они смотрят в ближайшее будущее. С одной стороны, по сравнению с прошлым пандемийным годом, доля пессимистов сократилась, с другой, 28% оптимистов — это страшно низкая цифра по сравнению с 86% в Китае, 83% в США или даже 67% в Турции. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Завьялова, ещё до пандемии порядка 70% российских предпринимателей считали условия ведения бизнеса неблагоприятными, а сейчас новостная повестка не балует предпринимателей.

Вместо налоговых послаблений полным ходом идёт обсуждение «донастройки» налоговой системы, повышения страховых взносов. В то же время реальные располагаемые доходы населения продолжают падать, а скорость постковидного восстановления экономики намного ниже, чем в других странах, невзирая на то, что периоды локдаунов там были гораздо продолжительнее, чем в России.

Даже в ситуации с вакцинацией, PR-компанией, которая была полностью провалена на государственном уровне, пострадавшими оказались рестораторы, которым запретили обслуживать клиентов без QR-кодов, напоминает эксперт. При этом Завьялов отмечает, что один из основных критериев опроса — готовность предпринимателей вкладываться в новые проекты и в целом заниматься инвестициями. В этом смысле российский и японский пессимизм в корне различны.

Если в России неготовность инвестировать объясняется прежде всего совокупностью негативного отношения к макроэкономической ситуации и высшей степенью недоверия бизнеса к действиям государства, то в Японии речь идёт, скорее, о низком уровне ожиданий возврата инвестиций, — объясняет эксперт.

Профессора экономического факультета РУДН Александра Зобова смущает то, что выводы по России делаются на основе опроса 120 компаний. При этом неясно, какие это компании. Между тем пандемия очень неравномерно сказалась на бизнесе. Например, фармацевтика, розничная торговля, интернет-бизнес развивались ускоренными темпами, а ресторанный бизнес, туризм, фитнес-индустрия, напротив, серьёзно упали, замечает эксперт.

Поэтому предпоследнее место России в этом рейтинге — это результат, который не стоит драматизировать. Также нужно учитывать особенности российской психологии, когда не принято выпячивать свои успехи, вплоть до боязни «сглазить» успешные начинания. Вместе с тем инфляционные ожидания, ужесточения коронавирусных ограничений во многих регионах, вакцинный нигилизм не добавляет общего оптимизма. Но главное, все прогнозы роста российской экономики, и наши, и международные, показывают уверенный рост. А настроения, в конце концов, это эмоции. Закончится жаркое, изматывающее лето, многие отдохнут и настроения бизнесменов улучшатся. Александр Зобов профессор экономического факультета РУДН профессор экономического факультета РУДН

Тем временем Минэкономразвития улучшило прогноз по темпам роста ВВП на текущий год почти на один процент — до 3,8%. В апреле ведомство предполагало, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,9%. Если учитывать падение ВВП в 2020 году на 3%, то восстановительный отскок на 3,8% станет самым быстрым ростом экономики с 2012-го.

Впрочем, официальная статистика и прогнозы — это дело одно, совсем другое — реальные условия, в которых приходится вести бизнес, комментирует старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

И дело не в пандемическом кризисе, который просто заострил уже имеющиеся проблемы, а в неблагоприятных тенденциях, связанных с проводимой государственной политикой, которая не обеспечивает должную поддержку бизнеса. А теперь ещё бизнес превратили, по сути, в проводника непопулярной политики региональных властей, связанной с активным вовлечением населения в массовую вакцинацию. На организации и предпринимателей повесили ответственность и соответствующие штрафные санкции за неучастие работников в прививочной кампании. Представители бизнеса поневоле становятся «козлами отпущения» в глазах народа (как наёмных работников, так и клиентов кафе/ресторанов). И это вместо ожидаемой реальной поддержки малого и среднего бизнеса в нынешних условиях. И никаких послаблений, кроме временного моратория на проверки бизнеса, не было предусмотрено. Юлия Тулупникова старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия»

По существу оптимизм российского бизнеса во многом коррелирует со степенью доверия его представителей к власти. А с этим доверием у нас в стране давно проблема.

Исправить подобную ситуацию невозможно за счёт каких-то разовых мер, уверена Тулупникова. По её словам, здесь необходима реализация долговременной стратегии, ориентированной на улучшение делового климата в стране. А вот сами предприниматели частенько признаются, что бизнес не столько нуждается в поддержке, сколько в том, чтобы ему просто не мешали.