ВТО ухудшила прогноз повышения мирового ВВП в 2022 году

Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,8%, следует из пресс-релиза ВТО, опубликованного во вторник, 12 апреля. Уточняется, что такое решение обусловлено ситуацией на Украине. В частности, речь об увеличении торговых издержек, влиянии западных санкций на Россию, а также снижении совокупного спроса в остальном мире.

Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году, что на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза в 4,1%, — говорится в пресс-релизе.

Также из документа следует, что в 2023 году рост ВВП должен ускориться до 3,2%, а это граничит со средним показателем в 3%, который наблюдался с 2010 по 2019 год.

Ранее ВТО спрогнозировала снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидаемых 4,7% до 2,3–3%. Об этом сообщается в докладе секретариата ВТО, опубликованном в 11 апреля в Женеве.

Накануне стало известно, что транзит российского газа через Украину в Европу снизится более чем на 20% и достигнет уровня прошедших выходных. С 8 апреля прокачка топлива начала сокращаться, однако это может быть связано с наступлением прихода тепла в Европу. В «Газпроме» утверждают, что подача газа ведётся в соответствии с заявками потребителей.