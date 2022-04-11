ВТО предсказала снижение темпов роста торговли в мире почти вдвое

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидаемых 4,7% до 2,3–3%. Об этом сообщается в докладе секретариата ВТО, опубликованном в 11 апреля в Женеве.

Этот кризис может привести к сокращению темпов роста мирового ВВП на 0,7 —1,3 процентных пункта, и рост составит таким образом между 3,1% и 3,7%. <...> Согласно этому моделированию, темпы роста глобальной торговли в этом году могут снизиться почти наполовину: с 4,7%, о которых шла речь в прогнозах в октябре прошлого года, до 2,4–3%, — предсказали эксперты.

Они отметили, что сокращение торговли и объёма производства ощутят на себе люди во всём мире. Вырастут цены на продовольствие и электроэнергию. Причиной станет снижение наличия товаров, экспортируемых из России и Украины. Особенно большому риску подвергаются при этом страны с низкими доходами на душу населения. Они направляют на приобретение продовольствия гораздо больше финансовых средств, чем обеспеченные страны. Это может оказать влияние на их политическую стабильность.

Также эксперты напомнили, что РФ и Украина представляют из себя крупных поставщиков, в первую очередь продовольствия и энергии. В этой связи основное бремя экономических последствий ляжет на Европу, которая является основным потребителем этой продукции. Также уязвимыми регионами являются Африка и Ближний Восток, которые получают от Москвы и Киева более половины всего необходимого им зерна.

Эксперты ВТО не исключают развития долгосрочного кризиса, в результате которого произойдёт «дезинтеграция глобальной экономики на отдельные блоки». Крупные экономики начнут стремиться к «отмежеванию» от прочих для достижения большей самодостаточности в производстве и торговле.

Авторы доклада выступают за сохранение «открытости рынков», при которой «экономическими возможностями» могут воспользоваться все страны мира.

Ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост мировых цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины способен вызвать беспорядки в бедных странах. Голод возможен и в этом году, и в следующем, отметила она.