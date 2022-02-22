ВТБ вслед за «Сбером» повысил ставки по ипотеке

ВТБ поднял стоимость жилищного кредитования. С 22 февраля минимальная ставка по ипотеке составит 11,3%. Это касается как готового, так и строящегося жилья, передаёт ТАСС. Ранее ипотечные ставки на жильё увеличил Сбербанк.

ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. Для заёмщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля, условия пересмотрены не будут, — сообщил банк.

Как пояснили в ВТБ, стоимость жилищных кредитов растёт вслед за изменением в 2021 году ключевой ставки ЦБ РФ, с 4,5% до 9,5%. Поскольку регулятор допустил её рост до 11% в этом году, то в ВТБ не исключают, что российские банки вновь пересмотрят свои условия по кредитным продуктам.

С 18 февраля Сбербанк увеличил ипотечные ставки на жильё на 1%, до 11,3%. Как сообщили в кредитной организации, это коснётся в том числе новостроек.

Повышение «Сбером» ставки по ипотеке на 1% — до 11,3% годовых — выходит за рамки и может стать критической точкой, заявил ранее эксперт рынка недвижимости, риелтор Константин Барсуков. По его мнению, за «Сбером» «потянутся» и другие кредитные организации. При этом показатель 11,3% может стать слишком большим, чтобы граждане согласились оформить под такой процент ипотеку. Кроме того, при ставке в 13–14% россияне вообще могут прекратить брать кредит на покупку жилья, подчеркнул Барсуков.