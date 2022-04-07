ВТБ снизит ставки по ипотечным программам

ВТБ готовится снизить ставки по своим ипотечным программам до уровня ниже 20% после снижения ключевой ставки ЦБ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка, такое решение будет принято в ближайшее время. Сейчас минимальная ставка по ипотеке ВТБ установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья.

Решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время, ставки будут ниже 20%, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что банк России с 11 апреля понизит ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов. Представители регулятора при этом допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

В ЦБ отметили, что внешние условия для отечественной экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но в настоящее время перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. По прогнозу регулятора, годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, темпы роста цен существенно замедлились.