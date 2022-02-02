ВТБ предложил меры по борьбе с обналичиванием средств, украденных со счетов

ВТБ предлагает разрешить банкам полностью блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные у граждан средства, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Его слова приводят «Ведомости». Также предлагается усилить контроль звонков с виртуальных подменных номеров, которыми пользуются мошенники, и обеспечить идентификацию конечного владельца номера.

По словам Печатникова, получая доступ к банковским счетам, мошенники выводят деньги на счета «дропперов» в других кредитных организациях, а затем обналичивают украденное. Остановить подобные операции банки не могут, даже если «посреднический» счёт уже выявлен и заблокирован.

Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную заморозку похищенных средств и их возврат владельцу, — пояснил топ-менеджер.

ВТБ предлагает лишить «дропперов» возможности снимать деньги с заблокированных счетов. По словам Печатникова, с подобной инициативой согласны как участники рынка, так и представители органов власти, однако для её реализации необходимо разработать общий перечень критериев, в соответствии с которыми банки смогут останавливать подозрительные транзакции, и наладить обмен информацией для координации действий.

Ранее ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Злоумышленники рассылают объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Затем мошенники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд.