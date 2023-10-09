ВТБ получил контроль над крупнейшей судостроительной компанией России ВТБ получил 100% акций ОСК по распоряжению Путина

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Рабочие Объединенной судостроительной корпорации

ВТБ получил в доверительное управление 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на правительственном портале правовых актов. Распоряжение предполагает, что банк будет контролировать крупнейшую в стране судостроительную компанию в течение пяти лет.

Принять предложение правительства РФ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций АО «Объединенная судостроительная корпорация» сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, — сообщается в указе.

Правительство должно будет за полгода подготовить договор доверительного управления акциями ОСК. Из документа также следует, что акции переданы ВТБ, чтобы повысить эффективность управления и дальнейшего развития промышленности.

Руководитель ВТБ уже комментировал ситуацию в судостроительной корпорации, указав на множество проблем, среди которых и «огромная финансовая дыра». Костин считает, что сейчас ОСК является одной из наименее эффективных госкомпаний, у которой практически все контракты с заказчиками убыточные, а сама отрасль судостроения находится «на подсосе государства».