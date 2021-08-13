ВТБ первым из крупных банков заявил о повышении ипотеки

ВТБ с 18 августа повысит ставки по основным ипотечным программам, сообщили РБК два источника в банке, знакомых с тарифными планами. Базовая ставка увеличится на 0,4% по кредитам на новостройки, готовое жильё и рефинансирование. Условия кредитования по льготным госпрограммам останутся прежними.

Сейчас базовая ставка по кредитам на покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке в ВТБ составляет 8,8%, после пересмотра она увеличится до 9,2%. Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет с 8,2% до 8,6% годовых. Для клиентов, уже подавших заявку на ипотеку, ставки останутся прежними.



Мы не исключаем изменения ставок по ипотеке, однако окончательное решение банк объявит позднее, — сообщил представитель ВТБ.



Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по ипотеке в России может увеличиться до 9% к концу года. Это произойдёт в случае роста ключевой ставки Банка России до 7%. Ситуацию усугубит ужесточение требований по ипотеке с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке.