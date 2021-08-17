ВТБ готовится вернуть контроль над Почта Банком, от которого отказался почти четыре года назад. Для этого потребуется выкупить две акции, принадлежащие главе этой кредитной организации Дмитрию Руденко. По словам экспертов, возможные санкции Почта Банку не страшны, зато консолидация поможет ВТБ улучшить показатели отчётности по МСФО. Об этом пишет «Коммерсант».

С 2017 года Почта Банк в равных долях принадлежит ВТБ и «Почте России» (по 50% минус 1 акция), две акции принадлежат главе Почта Банка Дмитрию Руденко. Между тем в начале недели банк заказал оценку рыночной стоимости двух обыкновенных акций Почта Банка: по данным СМИ, в ВТБ обсуждается вопрос увеличения пакета акций Почта Банка до контрольного (50% + 1 акция).

Ранее эта тема не поднималась из-за секторальных зарубежных санкций, ограничивающих заимствования ВТБ за рубежом. Однако сейчас источники утверждают, что вопрос санкций не стоит так остро, как несколько лет назад, а Почта Банк практически не вовлечён в трансграничные операции, и его вхождение в систему ВТБ не приведёт к санкциям.

При этом получение контрольного пакета акций Почта Банка позволит ВТБ улучшить показатели отчётности по МСФО, высвободить капитал от вложений в акции банка и использовать его для роста бизнеса и развития собственной экосистемы. Эксперты отмечают, что сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой, так как после неё ВТБ получит право распоряжаться более чем 50% голосующих акций Почта Банка.

В 2018 году в Самарской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан стартовал пилотный проект ВТБ по выдаче ипотечных кредитов через Почта Банк.