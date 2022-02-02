ВТБ раскрыл планы по секьюритизации ипотеки и потребкредитов в 2022 году

ВТБ в 2022 году планирует секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около 150 млрд рублей и потребительских ссуд объёмом 65 млрд рублей, рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников. Его слова приводит «Интерфакс». По словам Печатникова, в случае успеха второй инициативы, до конца года будет проведена ещё одна сделка такого же объёма.

Печатников уточнил , что секьюритизация ипотечных кредитов не предполагает продажи соответствующих ценных бумаг инвесторам, потому что при размещении облигационных займов они будут требовать большей доходности. Что же касается потребительских ссуд, то ценные бумаги по ним будут продаваться розничным инвесторам во втором квартале года. Во втором полугодии может быть проведена еще одна аналогичная сделка объёмом не менее 65 млрд рублей.

Это выгодно всем: и потребителю, который получает очень хороший доходный недолгий инструмент, и нам — из-за экономии капитала, — заявил Печатников.

Ранее заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий РАНХиГС Елена Иванкина назвала низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов одним из залогов отсутствия на российском рынке так называемого ипотечного пузыря, при котором большинство заёмщиков в стране не может выплачивать кредиты. При таком положении дел происходит обвал цен на недвижимость, а у банков возникают серьёзные проблемы. Иванкина подчеркнула, что в мире уровень секьюритизации составляет 300–350%, тогда как в России эти показатели находятся на уровне 2% от общего объёма.