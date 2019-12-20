ВТБ создаёт вертикально интегрированную структуру, инвестируя в свои зерновые активы. До конца 2019 года банк может продать долю в новом холдинге частному инвестору.
Как
Первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьёв заявил, что «фактически эта структура уже создана». Зампред отметил, что у банка много запросов, «в том числе и из-за рубежа», на участие в капитале холдинга, и в настоящее время кредитное учреждение выбирает партнёров. Соловьёв допустил продажу доли частному инвестору, однако при этом оговорился, что ВТБ сохранит контроль над холдингом.
Ранее NEWS.ru писал о завершении сделки между Сбербанком и Mail.ru Group по созданию совместного предприятия. В рамках этого партнёрства долю в сервисе доставки еды Delivery Club получит группа компаний Rambler Group.
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