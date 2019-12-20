https://static.news.ru/photo/17808834-232e-11ea-89e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВТБ создаёт вертикально интегрированную структуру, инвестируя в свои зерновые активы. До конца 2019 года банк может продать долю в новом холдинге частному инвестору.

Как сообщает «Интерфакс», ВТБ владеет пакетом «Объединённой зерновой компании» (ОЗК) в размере 50% минус одна акция. Также банку принадлежат 33% «Новороссийского комбината хлебопродуктов» и 100% «Новороссийского зернового терминала». В 2019 году ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета железнодорожного оператора «Рустранском», занимающегося перевозкой зерна, и приобрёл в собственность 70% зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы». Стратегия банка предполагает объединение этих активов в вертикально интегрированный холдинг.

Первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьёв заявил, что «фактически эта структура уже создана». Зампред отметил, что у банка много запросов, «в том числе и из-за рубежа», на участие в капитале холдинга, и в настоящее время кредитное учреждение выбирает партнёров. Соловьёв допустил продажу доли частному инвестору, однако при этом оговорился, что ВТБ сохранит контроль над холдингом.

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