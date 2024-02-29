ВТБ лишился немецкой «дочки» Банк ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой «дочкой» OWH SE

Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

ВТБ уведомили, что он лишился прав на свою дочернюю компанию OWH SE в Германии, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу российского банка. Финансовая организация назвала это решение политическим и пригрозила ответными мерами.

Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично, — заявили в финансовой организации.

В банке отметили, что в 2022 году его лишили права распоряжаться активами немецкой «дочки». Кроме того, дочерний банк потребовал вернуть дивиденды. Теперь же OWH SE и вовсе отрицает права ВТБ на владение немецким банком, возмутились в финансовом учреждении.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что предъявление Минюстом США заочных обвинений в обходе санкций связано с успехами банка. В действительности подобные утверждения со стороны американского ведомства являются беспочвенными. Костин отметил, что никогда не только не нарушал законодательство США, но всегда призывал партнеров перестать искать пути обхода ограничений.

По словам Костина, ВТБ показывал рекордную прибыль, несмотря на «самые жесткие и блокирующие» санкции. Он уверен, что именно это злит американский истеблишмент.