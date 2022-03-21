ВТБ и Сбербанк понизили ставки по рублёвым вкладам после решения ЦБ

Два крупных российских банка — ВТБ и Сбербанк — начали снижать процентные ставки по рублёвым вкладам после решения ЦБ 18 марта не увеличивать ключевую ставку и сохранить её на уровне 20%, сообщает РБК. Отмечается, что максимальная доходность «СберВклада» при открытии депозита онлайн на три месяца сейчас равняется 19% при наличии годовой подписки «СберПрайм+» и 18% без неё. 18 марта ставки по этому продукту составляли 20% и 21% соответственно. Максимальная доходность по вкладу ВТБ «Вклад Первый» снизилась с 21% до 18%.

Мы видим, что значительная часть клиентов открыла вклады в течение первых нескольких дней с момента повышения ставок в начале марта. Сейчас спрос стабилизировался. В связи с этим мы приняли решение скорректировать ставки, — пояснил представитель Сбербанка.

Ставки по валютным вкладам также упали ввиду общей тенденции.

Банк России 18 марта сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Как сообщил регулятор, инфляция в стране значительно ускорилась из-за всплеска спроса на фоне возросшей неопределённости и ослабления рубля. Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, сейчас экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться неизбежным периодом повышенной инфляции. Ожидается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Российские банки начали массово повышать доходность рублёвых вкладов вслед за ростом ставки Центробанка в начале марта. Пороговые значения ставки возросли на величину от 17% до 23%.