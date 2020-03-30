https://static.news.ru/photo/fb109128-7321-11ea-afa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Банк ВТБ сохраняет для клиентов нулевой тариф при денежных переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Он будет действовать как минимум до конца апреля текущего года.

Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удалённых каналах без визита в отделения банков, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В кредитной организации отметили, что с момента запуска Системы быстрых платежей клиенты ВТБ совершили уже свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, клиенты Сбербанка смогут переводить деньги, используя Систему быстрых платежей, уже в начале апреля. Об этом сообщила зампредседателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» кредитной организации Светлана Кирсанова. На данный момент к СБП подключились более 40 участников, в том числе десяток системно значимых банков. Сбербанк оказался единственным из них, кто не вошёл в систему в установленный до 1 октября 2019 года срок.