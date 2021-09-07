«Всю систему нужно менять»: экономист оценил идею Кудрина о приватизации

Новая приватизация ключевых госкорпораций не поможет российской экономики преодолеть структурный кризис, в котором она находится в последние несколько десятилетий. Дело в том, что частный бизнес РФ также не может похвастать высокими показателями роста и эффективности развития, сообщил NEWS.ru экономист Андрей Колганов.

По его словам, ключевой вопрос состоит в качестве работы государственного менеджмента и общих условиях функционирования национальной экономики. Главной же бедой госуправленцев, подчеркнул эксперт, в настоящее время является отсутствие ответственности за принятие тех или иных решений.

При выполнении определённых условий госкорпорации могут работать ничуть не хуже частных компаний. Важно грамотно распределить спектр экономических задач между государством и частниками – какие из них смогут эффективно решить каждый из игроков. Дальше уже стоит задуматься, в каких пропорциях будут распределены национальные активы между госсектором и частным сообществом. Решение должны идти по такой цепочке, у нас же Кудрин сразу предлагает отсечь одних и передать всё другим — это не совсем правильный подход, — подчеркнул он.

Именно в отсутствии отчётливой государственной стратегии развитии заключается главная проблема низкоэффективности российской экономики, считает Колганов. По его мнению, отсюда и возникают трудности при распределении основных активов страны.

Ещё одной проблемой является формальный характер управления некоторыми госкорпорациями, когда руководящее лицо никак не отрабатывает высокую зарплату, которую он получает. И таких примеров в России множество. Господин Кудрин считает, что эффективным способом станет передача активов в частные руки. В известных законах Мерфи сформулирована следующая максима: «Каждая сложная проблема имеет простое, очевидное и совершенно неправильное решение». В этом плане предложение Кудрина как раз является одновременно простым, очевидным и совершенно неправильным, — заключил Колганов.

Выходом же из положения, по мнению экономиста, станет замена действующих моделей экономики и государственного управления, то есть, по большому счёту, всю систему. Однако эти меры потребуют от властей многих лет работы, которая затронет интересы большинства чиновников и связанного с ними бизнеса, отметил эксперт.

Действующая модель экономики изначально была ориентирована не на развитие. Уставы госкорпораций создавались с прицелом на то, чтобы создать комфортабельные условия для чиновников, которые смогут использовать слабости системы госуправления в своих частных интересах. Это всё не исправишь в одночасье, для этого потребуются годы. Система же взаимодействия государственного и частного бизнеса основана на двух уступках. Частный бизнес уступает государству право на бюрократический произвол в экономике. Государство в ответ позволяет частному бизнесу «стричь» рядовых граждан, как им заблагорассудится. Получается парадоксальная круговая порука, от которой повышается социальная напряжённость в стране. Поэтому нужно выстраивать эффективную систему, об интересах каждой из групп. Сейчас же в России все друг друга просто кошмарят, — заключил эксперт.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин призвал российские власти сократить долю госсектора в национальной экономике. В качестве одного из эффективных решений достижения этой цели он назвал проведение новой приватизации для более оптимального распределения активов ключевых компаний страны.