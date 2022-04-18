Вступил в силу новый пакет санкций Японии против России

Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт 38 товаров, вступил в силу. В списке значатся алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов и другие, пишет РИА Новости.

Общая стоимость запрещённой продукции при ввозе в Японию составляла 15 млрд иен или $118 млн. Это первый запрет на ввоз российских товаров. Запрещены к ввозу в страну шпон, которого было ввезено по итогам прошлого года на 8,48 млрд иен ($67 млн), сосновая древесина и щепа на 1,34 млрд иен ($1 млн), детали двигателей для кораблей и самолётов на 5,26 млрд иен ($41,5 млн), автомобилей и мотоциклов на 120 млн и 110 млн иен соответственно (по $1 млн).

Также под запрет попали пиво, которого в прошлом году было завезено из России в Японию на 11,8 млн иен ($93 тыс.), водки на 37,3 млн иен ($394 тыс.) и другие товары. Однако, на товары, по которым контракты были заключены до вступления запрета в силу, импорт будет действовать до 18 июля.

Согласно данным Минфина, импорт в Японию из России за прошлый год составил 1,55 трлн иен или $12,3 млрд. Доля запрещённого импорта от общего составляет всего 1,1%. Но эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики. Например, зависимость от российского шпона составляет на японском рынке порядка 60%, щепы для производства бумаги — 4%.

В то же время в санкционный список не вошёл запрет на импорт рыбы и морепродуктов, доля которых в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии. Запрет на эти виды товаров нанёс бы серьёзный ущерб общепиту и перерабатывающим предприятиям Японии.

Ранее сообщалось, что среди 398 физических лиц, включённых Японией в список дополнительных санкций, значатся Мария Воронцова и Катерина Тихонова. В пресс-релизе японского МИД они указаны как дочери Владимира Путина.